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Vorbild Nato?: Im Schatten des Irankriegs schmieden Sunniten eine neue Allianz

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Der Sunnitenpakt der Länder Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan ist auch ein Signal an Isreal und die USA.
Der Sunnitenpakt der Länder Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan ist auch ein Signal an Isreal und die USA.
Der Sunnitenpakt der Länder Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan ist auch ein Signal an Isreal und die USA. Foto: picture alliance / Anadolu | Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout
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Im Schatten des Irankriegs schmieden Sunniten eine neue Allianz

Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan schließen einen Militärpakt. Die sunnitischen Regionalmächte ziehen Lehren aus dem Irankrieg. Doch gegen wen richtet sich diese Allianz der Sunniten?

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Der Sunnitenpakt der Länder Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan ist auch ein Signal an Isreal und die USA. Foto: picture alliance / Anadolu | Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout
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