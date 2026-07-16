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Kosten im Nahen Osten: Wer für den Wiederaufbau Gazas zahlt – und wer nicht

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Trümmer in Gaza: Wer bezahlt den Wiederaufbau? picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mohammed M Skaik
Trümmer in Gaza: Wer bezahlt den Wiederaufbau? picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mohammed M Skaik
Trümmer in Gaza: ein ganzer Landstrich muss neu aufgebaut werden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mohammed M Skaik
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Wer für den Wiederaufbau Gazas zahlt – und wer nicht

Bei der Brüsseler Geberkonferenz sichert die Bundesregierung weit überdurchschnittlich viel für den Wiederaufbau im Nahen Osten zu. Das Konto des US-initiierten Friedensrats dagegen ist leer. Und was steuert Israel bei?

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Trümmer in Gaza: ein ganzer Landstrich muss neu aufgebaut werden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mohammed M Skaik
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