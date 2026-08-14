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Aktuelle Titel-Story: Wie der „Spiegel“ mit der Faschismus-Keule an Siegmund zerschellt

Aktuelle Titel-Story: Wie der „Spiegel“ mit der Faschismus-Keule an Siegmund zerschellt

Aktuelle Titel-Story: Wie der „Spiegel“ mit der Faschismus-Keule an Siegmund zerschellt

Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts) – und so wie der „Spiegel“ ihn sieht.
Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts) – und so wie der „Spiegel“ ihn sieht.
Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts) – und so wie der „Spiegel“ ihn sieht. Screenshot: JF | Foto: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch
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Wie der „Spiegel“ mit der Faschismus-Keule an Siegmund zerschellt

Der „Spiegel“ erklärt AfD-Politiker Ulrich Siegmund zum „gefährlichsten Mann Deutschlands“. Maßlos reiht das Blatt „rechtsextrem“ und „Neonazi“ aneinander. Es ist ein ewiggestriger Artikel, der nicht mehr funktioniert. Die JF ordnet ihn ein.

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Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts) – und so wie der „Spiegel“ ihn sieht. Screenshot: JF | Foto: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch
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