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Sprengstoffattacke: Leipzig zeigt: Bei der Drohnenabwehr ist Deutschland vorsintflutlich unterwegs

Sprengstoffattacke: Leipzig zeigt: Bei der Drohnenabwehr ist Deutschland vorsintflutlich unterwegs

Sprengstoffattacke: Leipzig zeigt: Bei der Drohnenabwehr ist Deutschland vorsintflutlich unterwegs

Ein Spezialist der Bundespolizei entschärft den mit einer Drohne transportierten Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle.
Ein Spezialist der Bundespolizei entschärft den mit einer Drohne transportierten Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle.
Ein Spezialist der Bundespolizei entschärft den Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle: „Fremde Mächte“ als Drahtzieher. Foto: IMAGO / EHL Media
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Leipzig zeigt: Bei der Drohnenabwehr ist Deutschland vorsintflutlich unterwegs

Am Flughafen Leipzig/Halle werden Flugzeuge per Sprengstoffdrohne attackiert. Der Fall beweist, dass Deutschland bei der Abwehr von Drohnen erheblichen Nachholbedarf hat. Ein Experte findet besonders deutliche Worte.

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Ein Spezialist der Bundespolizei entschärft den Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle: „Fremde Mächte“ als Drahtzieher. Foto: IMAGO / EHL Media
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