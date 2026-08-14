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JF-Exklusiv: Mit Baseballschläger stellt AfD-Politiker zwei Plakatzerstörer

JF-Exklusiv: Mit Baseballschläger stellt AfD-Politiker zwei Plakatzerstörer

JF-Exklusiv: Mit Baseballschläger stellt AfD-Politiker zwei Plakatzerstörer

Hielt Nachtwache und erwischte Plakatzerstörer auf frischer Tat: Arno Busemer (AfD, l.). Fotos (2): zVg
Hielt Nachtwache und erwischte Plakatzerstörer auf frischer Tat: Arno Busemer (AfD, l.). Fotos (2): zVg
Hielt Nachtwache und erwischte Plakatzerstörer auf frischer Tat: Arno Busemer (AfD, l.). Fotos (2): zVg
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Mit Baseballschläger stellt AfD-Politiker zwei Plakatzerstörer

Jugendliche schlitzen nachts ein AfD-Banner auf. Der EU-Abgeordnete Arno Bausemer hält bereits Wache – und stellt sie mit einem Baseballschläger. Dann rückt eine größere Gruppe an. Die JF hat mit dem AfD-Politiker gesprochen.

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Hielt Nachtwache und erwischte Plakatzerstörer auf frischer Tat: Arno Busemer (AfD, l.). Fotos (2): zVg
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