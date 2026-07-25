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Laura Loomers Sinneswandel: Und plötzlich liebt Trumps treueste Verbündete die Ukraine

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Trump-nahe US-Influencerin Laura Loomer im Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Foto: picture alliance / Ukrainian Presidential Press Office via AP | Uncredited
Trump-nahe US-Influencerin Laura Loomer im Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Foto: picture alliance / Ukrainian Presidential Press Office via AP | Uncredited
Trump-nahe US-Influencerin Laura Loomer im Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Foto: picture alliance / Ukrainian Presidential Press Office via AP | Uncredited
JF-Plus Icon Premium Laura Loomers Sinneswandel
 

Und plötzlich liebt Trumps treueste Verbündete die Ukraine

Einst warnte Laura Loomer vor „ukrainischen Nazis“, nun interviewt sie freundlich Wolodymyr Selenskyj. Diese Wende überrascht viele – doch sie hängt eng mit Donald Trumps Volten zusammen. Eine Analyse.

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Trump-nahe US-Influencerin Laura Loomer im Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Foto: picture alliance / Ukrainian Presidential Press Office via AP | Uncredited
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