Die neue Weltkriegsgefahr? Wie Ukraine-Krieg und Iran-Konflikt zusammenwachsen

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Russlands Einmarsch in die Ukraine hat den blutigsten Krieg in Europa seit 1945 ausgelöst. Inzwischen sind im Krieg zwischen dem Iran und den USA zwölf Staaten im Nahen Osten direkt in die Kämpfe verwickelt – der umfassendste Krieg der Region seit Jahrzehnten. In Ostasien treibt Nordkorea zugleich seine militärische Aufrüstung mit hohem Tempo voran und hat das Ziel einer friedlichen Wiedervereinigung mit Südkorea offiziell aufgegeben – vor allem, seit Nordkorea enger mit Moskau kooperiert und versucht, seine jahrzehntelange Abhängigkeit von Peking zu verringern.

Bislang verlaufen die Konflikte in Europa, dem Nahen Osten und Ostasien weitgehend getrennt voneinander. Doch die Überschneidungen nehmen zu. So hat die Ukraine in den vergangenen Tagen ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer versenkt und dabei einen Seemann getötet. Kiew bestätigte Angriffe auf iranische Schiffe im Kaspischen Meer und betonte, diese hätten militärische Frachtschiffe auf dem Weg nach Russland unterstützt. Nach dem Angriff erwog Teheran Berichten zufolge einen Vergeltungsschlag. Eine diplomatische Intervention konnte nach Informationen der New York Times einen iranischen Raketenangriff auf einen ukrainischen Hafen jedoch vorerst verhindern – ein Schritt, der den Konflikt zwischen Iran, Russland und dem Westen weiter verschärft hätte.

Der Iran gibt sich betont neutral

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor Kurzem, Nordkorea bereite die Entsendung weiterer 30.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine vor. Als Ende 2024 die ersten nordkoreanischen Soldaten an der Front eintrafen, sprach der ukrainische Präsident vom „ersten Schritt zu einem Weltkrieg“. Der jüngste Vorfall im Kaspischen Meer könnte ebenfalls als ein weiterer Schritt in diese Richtung gewertet werden.

Bislang wurde diese gefährliche Entwicklung jedoch gebremst. Russland musste in der Ukraine zuletzt empfindliche militärische Rückschläge hinnehmen und dürfte wenig Interesse an einer weiteren Eskalation haben. Auch der angeschlagene Iran hat kein Interesse daran, eine neue Front gegen sich zu eröffnen. Teheran steht bereits unter erheblichem Druck durch die Konfrontation mit Israel und den USA und verzichtete daher zunächst auf direkte Vergeltungsschläge gegen die Ukraine.

Der Iran unterstützte Russland bereits zu Beginn des Ukraine-Krieges mit Hunderten Drohnen, die Moskau für seine Angriffe gegen die Ukraine einsetzte. Seitdem haben sich die Beziehungen zwischen Kiew und Teheran zunehmend verschlechtert. Der Iran bestreitet jedoch weiterhin eine direkte Beteiligung am Krieg und betont, neutral zu sein sowie die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren.

Selenskyj verweist auf Kooperation zwischen Russland und Teheran

Die Entscheidung Kiews, militärisch gegen den Iran vorzugehen, könnte als Versuch bewertet werden, die Zusammenarbeit unter westlichen Verbündeten zu vertiefen. Die Ukraine dürfte darin eine Chance sehen, die Beziehungen zur Trump-Administration zu verbessern, indem sie unter anderem auf die Unterstützung Russlands für den Iran im Krieg mit den USA hinweist. Selenskyj hat bereits auf die Lieferung von Geheimdienstinformationen durch Russland hingewiesen, welche das Regime in Teheran genutzt hat, um amerikanische Truppen und Stützpunkte in der Region anzugreifen.

Nun soll die Kaspische Front gemeinsam mit dem Indischen Ozean, über den die Vereinigten Staaten eine Seeblockade gegen den Iran verhängt haben, einen Ring des wirtschaftlichen und militärischen Drucks um Teheran bilden. Gleichzeitig könnte die Ukraine mit ihrer Provokation im Kaspischen Meer das Ziel verfolgt haben, europäische Staaten stärker in den Iran-Konflikt hineinzuziehen – ein Schritt, der auch den Interessen der Trump-Regierung entgegenkommen würde.

Unter anderem machen derzeit Spekulationen über eine neue Mobilmachung in Russland sowie den möglichen Einsatz weiterer nordkoreanischer Soldaten die Runde. Die ostasiatische Diktatur hatte sich bereits mit bis zu 15.000 Soldaten am russischen Krieg gegen die Ukraine beteiligt, unter anderem bei den Kämpfen in der russischen Region Kursk. Ein möglicher Einsatz weiterer nordkoreanischer Truppen auf europäischem Boden würde bedeuten, dass ein asiatischer Staat noch stärker direkt in einen europäischen Krieg eingreift. Der Konflikt würde damit zunehmend globale Dimensionen annehmen und zu einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Machtblöcken werden. Der Ukraine-Krieg würde dadurch noch stärker zu einem Testfall für die europäische Sicherheitsordnung werden, während Kiew bereits einen Partner des Kremls – den Iran – im Kaspischen Meer ins Visier genommen hat.

Parallelen zum Zweiten Weltkrieg erkennbar

Der Erste und der Zweite Weltkrieg fanden auf mehreren Kontinenten statt. Beide Kriege waren zudem durch klar erkennbare globale Bündnissysteme geprägt. Zwischen 1939 und 1945 standen die Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan einer Allianz gegenüber, deren Kern Großbritannien, die USA und die Sowjetunion bildeten. Zugleich kam es in beiden Weltkriegen zu direkten militärischen Konfrontationen zwischen den damals mächtigsten Staaten der Welt. Die heutigen Konflikte weisen bereits einige dieser Merkmale auf. Die sich überlagernden Kriege erstrecken sich inzwischen über Europa und Asien und wirken sich zunehmend auch auf Afrika aus.

Die wachsende Zusammenarbeit zwischen Russland, China, dem Iran und Nordkorea hat gleichzeitig zahlreiche US-Strategen dazu veranlasst, von einer „Achse der Gegner” (Axis of Adversaries) oder einer „Achse des Umbruchs” (Axis of Upheaval) zu sprechen.

Allerdings erschweren Donald Trumps oft konfrontativer Kurs gegenüber traditionellen US-Verbündeten in der EU sowie Israels wachsender Imageverlust in Teilen Europas (wie in Spanien) und der arabischen Welt die Bildung eines geschlossenen Bündnisses gegen die antiwestliche Achse.

Doch auch die Zusammenarbeit der US-Rivalen – also Russland, China, Nordkorea und Iran – sollte nicht überschätzt werden, denn diese Länder verbindet keine gemeinsame ideologische Grundlage. Sie beruht weniger auf einer festen Allianz als auf einem pragmatischen Zweckbündnis zur Begrenzung des westlichen Einflusses, das von Eigeninteressen, asymmetrischen Partnerschaften und wirtschaftlichen Abhängigkeiten geprägt ist. Deshalb überrascht es kaum, dass der Iran in seinem aktuellen Nahost-Krieg weitgehend auf sich allein gestellt ist und von seinen Partnern keine nennenswerte militärische Unterstützung erhielt: Russland hofft im Zuge des Iran-Kriegs weiterhin auf einen Deal mit Trump – auf Kosten der Europäer.

Peking spielt eine Schlüsselrolle

Zugleich müssen sich die Chinesen wegen der von den Iranern verursachten Blockade des Hormus mit steigenden Ölpreisen herumschlagen. Innerhalb dieses antiwestlichen Blocks spielt China als wichtigster strategischer Rivale der USA eine Schlüsselrolle. Peking versucht, antiwestliche Staaten enger an sich zu binden und seinen globalen Einfluss auszubauen. Die USA verfolgen hingegen das Ziel, Länder wie den Iran und Russland zumindest teilweise aus Pekings Einflussbereich herauszulösen.

Die Kriege in der Ukraine und im Iran sind bereits zu Schauplätzen geopolitischer Rivalitäten zwischen den Großmächten USA und China geworden. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat China Russland dabei unterstützt, seine militärischen Kapazitäten deutlich schneller wiederaufzubauen: Peking hat unter anderem Werkzeugmaschinen, Mikroelektronik und andere Schlüsseltechnologien an Russland geliefert und bei der Drohnenproduktion kooperiert. Auch den Iran versorgte China mit Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, darunter Raketentreibstoff und kommerzielle Satellitenbilder.

China hat längst den Anspruch erhoben, die Vereinigten Staaten als führende Weltmacht abzulösen. Historisch hat ein solcher Machtwechsel immer wieder das Risiko großer Kriege erhöht. Sowohl China als auch die USA bereiten sich erkennbar auf einen möglichen militärischen Konflikt vor. Gleichzeitig bemühen sich beide Seiten bislang, ihre Rivalität nicht in einen offenen Krieg eskalieren zu lassen. Das ist ein positives Signal – aber keine Garantie dafür, dass ein neuer Weltkrieg ausgeschlossen ist.

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, dass regionale Konflikte, Fehlkalkulationen und Bündnisverpflichtungen eine gefährliche Dynamik entwickeln können, die schließlich in einen globalen Krieg mündet. Berichte über eine mögliche Entsendung weiterer nordkoreanischer Soldaten durch Russland an die Front in Europa sowie die Ausweitung des Ukraine-Krieges auf das Kaspische Meer sind daher Warnsignale. Sie zeigen das Risiko, dass mehrere Konflikte miteinander verschmelzen und eine Eskalation außer Kontrolle geraten könnte.