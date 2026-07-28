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Interview mit Militärexperten Torsten Heinrich: „Andere Golfstaaten müssen dauerhaft mit dem Iran leben“

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Auch wenn derzeit verhandelt wird, ist die Stimmung im Iran auf Krieg gegen die USA ausgerichtet.
Auch wenn derzeit verhandelt wird, ist die Stimmung im Iran auf Krieg gegen die USA ausgerichtet.
Auch wenn derzeit verhandelt wird, ist die Stimmung im Iran auf Krieg gegen die USA ausgerichtet. Foto: picture alliance / SIPA | Hamed Malekpour/MEI
JF-Plus Icon Premium Interview mit Militärexperten Torsten Heinrich
 

„Andere Golfstaaten müssen dauerhaft mit dem Iran leben“

Derzeit sitzen die USA und der Iran wieder am Verhandlungstisch, um einen Weg aus dem Krieg zu finden. Doch welche militärischen Optionen hat US-Präsident Trump abseits von Bodentruppen noch, wenn es keinen schnellen Frieden gibt? Der Militärexperte Torsten Heinrich gibt im JF-Interview Antworten.

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Auch wenn derzeit verhandelt wird, ist die Stimmung im Iran auf Krieg gegen die USA ausgerichtet. Foto: picture alliance / SIPA | Hamed Malekpour/MEI
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