„Andere Golfstaaten müssen dauerhaft mit dem Iran leben“

Auch wenn derzeit verhandelt wird, ist die Stimmung im Iran auf Krieg gegen die USA ausgerichtet. Foto: picture alliance / SIPA | Hamed Malekpour/MEI

Derzeit sitzen die USA und der Iran wieder am Verhandlungstisch, um einen Weg aus dem Krieg zu finden. Doch welche militärischen Optionen hat US-Präsident Trump abseits von Bodentruppen noch, wenn es keinen schnellen Frieden gibt? Der Militärexperte Torsten Heinrich gibt im JF-Interview Antworten.