Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
„Tun wir, was getan werden muß!“: Ein „Steinmeier“ als neue Maßeinheit für Haß und Hetze

Frank-Walter Steinmeier bei seiner Haß-Rede zum 9. November im Schloß Bellevue. Foto: picture alliance / AP | Maryam Majd
Was hätte das für eine große Rede werden können. Doch zum 9. November wendet sich der Bundespräsident scharf gegen große Teile der Bevölkerung. Steinmeier hetzt – man kann es kaum anders sagen – die Antifa auf. Ein Kommentar.

