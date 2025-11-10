So viele Mitarbeiter fliegt die Bundesregierung zur Weltklimakonferenz ein

Die Umwelt belasten, um das Klima zu retten: Bundeskanzler Merz und Präsident Lula. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Im Belém beginnt am Montag die Weltklimakonferenz. Ebenfalls vertreten: die Deutsche Bundesregierung – und das nicht zu knapp. Wie viele Mitarbeiter fliegen nach Brasilien, um das Klima zu schützen?