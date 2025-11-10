Deutsche wollen fürs Klima weder auf Verbrenner noch auf Fleisch verzichten

Anzeige

BERLIN. Die Deutschen haben sich in einer Umfrage anläßlich UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém (die JF berichtete) als wenig opferbereit beim Klimaschutz gezeigt. 69 Prozent der Befragten lehnen ein Produktions- und Verkaufsverbot für Benzin- und Dieselfahrzeuge ab. 68 Prozent sind gegen Beschränkungen beim Fleisch- und Milchkonsum.

Auch eine Verteuerung von Flugtickets um 50 Prozent findet in der Erhebung des Instituts Yougov im Auftrag des Stern bei 56 Prozent keine Zustimmung.

Klimaschutz nur ohne persönlichen Verzicht

Beliebt sind hingegen Maßnahmen ohne direkten Verzicht: 71 Prozent befürworten Investitionen in die heimische Produktion, 69 Prozent Subventionen für energieeffizientes Wohnen, ebenso viele ein Verbot von Einwegplastik. Zwei Drittel wünschen höhere Steuern für Unternehmen mit hohen Emissionen.

63 Prozent der Deutschen machen sich Sorgen über eine globale Erwärmung, so wenige wie zuletzt vor zwei Jahren. 46 Prozent halten eine Abwendung der schlimmsten Folgen für möglich, 15 Prozent glauben, es sei zu spät. Der Rest sieht den derzeitigen Kurs als ausreichend an. (rr)