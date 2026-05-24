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Neue Forschungsergebnisse: Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt den Weltuntergang ab

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Das Bild zeigt einen Pinguin. Es ist ein Symbolbild für einen Text zum Thema Klima.
Das Bild zeigt einen Pinguin. Es ist ein Symbolbild für einen Text zum Thema Klima.
Ein einsamer Pinguin zwischen schmelzenden Eisschollen: Ein Klima-Horrorszenario ist inzwischen widerlegt. Foto: picture alliance / imageBROKER | Kerstin Langenberger
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Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt den Weltuntergang ab

Das Klima ist ein Politikum. Der aktuelle Fall eines widerlegten Zukunfts-Modells zeigt, wie eng Forschung, Medien und Politik verflochten sind. Zeit, skeptischer zu werden.

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Ein einsamer Pinguin zwischen schmelzenden Eisschollen: Ein Klima-Horrorszenario ist inzwischen widerlegt. Foto: picture alliance / imageBROKER | Kerstin Langenberger
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