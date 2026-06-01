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Pflege, Steuern, Gesundheit: Die CDU raubt ihre Stammwähler aus, und die merken es langsam

Pflege, Steuern, Gesundheit: Die CDU raubt ihre Stammwähler aus, und die merken es langsam

Pflege, Steuern, Gesundheit: Die CDU raubt ihre Stammwähler aus, und die merken es langsam

Programm zur Vertreibung der CDU-Stammwähler: Bundeskanzler Friedrich Merz.
Programm zur Vertreibung der CDU-Stammwähler: Bundeskanzler Friedrich Merz.
Programm zur Vertreibung der CDU-Stammwähler: Bundeskanzler Friedrich Merz. Foto: picture alliance / Maximilian Koch
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Die CDU raubt ihre Stammwähler aus, und die merken es langsam

Die CDU will auf Eigenheime und Einkommen erwachsener Kinder zurückgreifen, um die Pflege zu finanzieren. Nach Steuern und Gesundheit ist das der nächste Angriff auf ihre treuesten Anhänger. Ein Kommentar.

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