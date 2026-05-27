Warken will das Richtige aus den falschen Gründen

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) über die Pflegeversicherung in ihrer aktuellen Form: „Dies können wir ‌uns heute schlichtweg nicht mehr leisten“ Foto: picture alliance / dts-Agentur

Der Pflegeversicherung geht das Geld aus. Kinderlose Versicherte sollen es nun ausbaden. Warken bemüht sich, die Wunde zu flicken, doch solange sie die Dynamiken einer multiethnischen Gesellschaft ausblendet, wird das nichts.