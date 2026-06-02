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„hart aber fair extra“: Klamroth macht aus dokumentiertem Bürgerzorn betreutes Fernsehen

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Moderator Louis Klamroth (l.) betreibt Stammtischsimulation als betreutes Fernsehen.
Moderator Louis Klamroth (l.) betreibt Stammtischsimulation als betreutes Fernsehen.
Moderator Louis Klamroth (l.) betreibt Stammtischsimulation als betreutes Fernsehen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres
JF-Plus Icon Premium „hart aber fair extra“
 

Klamroth macht aus dokumentiertem Bürgerzorn betreutes Fernsehen

Moderator Louis Klamroth verhunzt bei „hart aber fair extra“ den Versuch eines offenen Bürgerdialogs über ungesteuerte Migration, grassierenden Sozialbetrug und das Versagen der politischen Mitte. Und einer, der es wissen muss, findet, „das stinkt zum Himmel“.

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Moderator Louis Klamroth (l.) betreibt Stammtischsimulation als betreutes Fernsehen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres
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