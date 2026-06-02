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E-Mobilität: Die Zukunft des Autos liegt in China

E-Mobilität: Die Zukunft des Autos liegt in China

E-Mobilität: Die Zukunft des Autos liegt in China

Fahrzeug, Auto, Elektroauto, Elektromobilität, chinesisch, Marke Yangwang, BYD, Shanghai motor show 2025, Shanghai, Volksrepublik China
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Eine Automesse in Shanghai: China ist auf dem Weg zur Automobil-Großmacht. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Ingo Schulz / Eibner-Pressefoto
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Die Zukunft des Autos liegt in China

China fährt der Konkurrenz davon. Während Deutschland Kaufprämien verteilt, kontrolliert Peking Batterien, Lieferketten und die Zukunft der Autoindustrie. 

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Eine Automesse in Shanghai: China ist auf dem Weg zur Automobil-Großmacht. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Ingo Schulz / Eibner-Pressefoto
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