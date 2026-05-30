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Interview der Woche: Curtis Yarvin: „KI macht den Menschen überflüssig“

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Interview der Woche: Curtis Yarvin: „KI macht den Menschen überflüssig“

US-Rechter Curtis Yarvin
US-Rechter Curtis Yarvin
Internetphilosoph Yarvin: „KI erkennt, dass die USA ein quasi-kommunistisches Land sind“, Foto: privat
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Curtis Yarvin: „KI macht den Menschen überflüssig“

Curtis Yarvin gilt als Vordenker der „neoreaktionären Bewegung“, die in Teilen sowohl der amerikanischen Tech-Elite wie der US-Regierung populär ist. Künstliche Intelligenz, glaubt der Softwareentwickler und Blogger, wird eine neue Welt schaffen.

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