Folge der Wissenschaft – nach links

Studenten der Queer Community werben an der Universität St. Barbara in Kalifornien. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Amy Katz

Eine Studie zeigt auf, was eigentlich sowieso jeder weiß. Die Sozialwissenschaften sind vom linken Zeitgeist dominiert. Kein Wunder, wenn Hochschulen die Hochburgen der Linken sind. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.