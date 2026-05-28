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CDU-Verschwörung gegen Merz: Die Kanzlerdämmerung oder der Untergang nach der Sachsen-Anhalt-Wahl

CDU-Verschwörung gegen Merz: Die Kanzlerdämmerung oder der Untergang nach der Sachsen-Anhalt-Wahl

CDU-Verschwörung gegen Merz: Die Kanzlerdämmerung oder der Untergang nach der Sachsen-Anhalt-Wahl

Plötzlich kommt Jens Spahn als Nachfolger für Kanzler Friedrich Merz ins Spiel.
Plötzlich kommt Jens Spahn als Nachfolger für Kanzler Friedrich Merz ins Spiel.
Plötzlich kommt Jens Spahn als Nachfolger für Kanzler Friedrich Merz ins Spiel. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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Die Kanzlerdämmerung oder der Untergang nach der Sachsen-Anhalt-Wahl

Alles läuft auf die Sachsen-Anhalt-Wahl zu. In der Union hält man es für möglich, dass danach nicht nur der Kanzler stürzt. Auch die SPD stehe vor der Implosion. Nun taucht nach Wüst noch ein neuer Name als Merz-Nachfolger auf. Ein Hintergrund-Bericht.

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Plötzlich kommt Jens Spahn als Nachfolger für Kanzler Friedrich Merz ins Spiel. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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