Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Interview der Woche: Gloria von Thurn und Taxis: „Es muß wieder Vernunft einkehren“

Konservative Kritikerin von Thurn und Taxis: „Die Politik schürt Ängste, um die Menschen zu manipulieren – wir müssen dagegenhalten!“ Foto: Imago / Sven Simon
Gloria von Thurn und Taxis: „Es muß wieder Vernunft einkehren“

Brandmauer, Cancel Culture, Ideologisierung – sachliche Diskussion scheint in Deutschland unmöglich. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis nimmt im JF-Interview und ihrem neuen Buch „Lieber unerhört als ungehört“ kein Blatt vor den Mund.

