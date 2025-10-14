Anzeige
Linksextremismus: So will die AfD die Antifa verbieten

Vermummte Demonstranten mit Antifa-Logo: Die AfD will Verbote prüfen lassen. Foto: IMAGO / IPON
So will die AfD die Antifa verbieten

Die AfD will die Antifa verbieten. Ein neuer Antrag im Bundestag fordert Vereinsverbote, härtere Strafgesetze und eine internationale Kooperation gegen linksextreme Netzwerke. Der JF liegt der Antrag vor.

