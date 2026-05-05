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Grüne, Linke und SPD verlassen X: Faschismus ist, wenn die anderen auch mal was sagen dürfen

Grüne, Linke und SPD verlassen X: Faschismus ist, wenn die anderen auch mal was sagen dürfen

Grüne, Linke und SPD verlassen X: Faschismus ist, wenn die anderen auch mal was sagen dürfen

Das Bild zeigt den Inhaber von X, Elon Musk. SPD, Grüne und Linkspartei haben seine Plattform verlassen.
Das Bild zeigt den Inhaber von X, Elon Musk. SPD, Grüne und Linkspartei haben seine Plattform verlassen.
X-Inhaber Elon Musk: Rückzug von SPD, Grünen und Linkspartei offenbart deren Heuchelei. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | White House Grafik: JF
JF-Plus Icon Premium Grüne, Linke und SPD verlassen X
 

Faschismus ist, wenn die anderen auch mal was sagen dürfen

Dass Grüne, Linke und SPD X verlassen, offenbart ihren Charakter. Denn mit „Desinformationen“ hatten sie früher auch nie ein Problem. Ein Kommentar.

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X-Inhaber Elon Musk: Rückzug von SPD, Grünen und Linkspartei offenbart deren Heuchelei. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | White House Grafik: JF
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