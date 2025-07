Gloria die Große – eine Fürstin mit Rückgrat

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis hat Rückgrat und zeigt vielen Konservativen, was Standfestigkeit bedeutet. Foto: picture alliance / Franz Neumayr / picturedesk.com

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis erinnert uns an Tugenden, die selten geworden sind: Geradlinigkeit und Loyalität. Die Art, mit der sie Alice Weidel in Schutz und den Vorwurf der Kontaktschuld in Kauf nimmt, ist vorbildlich.