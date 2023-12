„Betreutes Denken statt Bildung“

ARCHIV – Der zwölfjährige Schüler Arne rauft sich in Schwerin vor dem mit Kreide an eine Schultafel geschriebenen Wort PISA die Haare (Illustration zum Thema PISA-Studie, Archivfoto vom 06.12.2004). Nach dem schlechten deutschen PISA-Abscheiden 2000 und 2003 hoffen die Kultusminister beim dritten Testlauf 2006 jetzt auf den Durchbruch oder gar Annäherung an die internationale Spitzengruppe. Schwerpunkt der weltweiten Schulleistungs-Studie war diesmal die Naturwissenschaft – ein Bereich, in dem deutsche Schüler traditionell Stärken zeigen. Foto: Jens Büttner dpa (zu dpa-Korr „PISA 2006: Nach zwei Schlappen jetzt Hoffen auf den Durchbruch“ vom 16.08.2006) +++(c) dpa – Report+++