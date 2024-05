Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): Deutschland könnte in die Kriegswirtschaft geraten Fotos: picture alliance/dpa | Britta Pedersen / picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres Montage: JF

Deutschland auf dem Weg in die Kriegswirtschaft

Was Deutschland aktuell ausgibt, um wehrfähig zu sein, muß an anderer Stelle gespart werden – oder die Schulden werden auf die nächsten Generationen verlagert. JF-Autor Dirk Meyer über den gefährlichen Weg in die Kriegswirtschaft.