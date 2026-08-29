Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Deutschland muss bürgen: Wie die EU einen Kontinent im Schulden-Würgegriff erstickt

Deutschland muss bürgen: Wie die EU einen Kontinent im Schulden-Würgegriff erstickt

Deutschland muss bürgen: Wie die EU einen Kontinent im Schulden-Würgegriff erstickt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): baut die Schuldenunion aus. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Martin Bertrand
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): baut die Schuldenunion aus. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Martin Bertrand
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): Ihr Augenmerk liegt auf der Vertiefung der Union. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Martin Bertrand
JF-Plus Icon Premium Deutschland muss bürgen
 

Wie die EU einen Kontinent im Schulden-Würgegriff erstickt

Die Verschuldung der EU wächst rasant: Längst dienen die milliardenschweren Rettungstöpfe nicht mehr als einmalige Notbremse, sondern als Blaupause für einen schleichenden Umbau der europäischen Finanzarchitektur.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): Ihr Augenmerk liegt auf der Vertiefung der Union. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Martin Bertrand
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles