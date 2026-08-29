Linke versuchen, Bühne bei AfD-Kundgebung zu stürmen

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BERLIN. Linke Demonstranten haben bei einer AfD-Kundgebung in Berlin-Lichtenberg versucht die Bühne zu stürmen. Während die Viza-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Beatrix von Storch, am Freitag eine Rede hielt, versuchte eine Frau mit entblößtem Oberkörper, die Bühne zu betreten und rief dabei „AfD, alle sind dagegen!“, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen. Anwesende Polizisten und Sicherheitsleute konnten die Stürmung jedoch verhindern.

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Die feministische Gruppe „Femen“ hatte bereits zuvor eine Protestaktion angekündigt. Von Storch kritisierte die Aktion als „furchtbar armselig“ und betonte, man werde sich durch die Protestler nicht ängstigen lassen. „Wir lassen uns nicht beirren“, zitierte die dpa die Politikerin.

Nächsten Monat, am 20. September, wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und SPD. In mehreren aktuellen Umfragen liegt die Linkspartei mit 20 bis 22 Prozent auf dem ersten Platz. Die AfD schwankt zwischen 16 bis 19 Prozent. In einer Umfrage des Insa-Instituts vom Juli lag die AfD erstmals in einer Berliner Wahlumfrage auf dem ersten Platz (JF berichtete). (lb)