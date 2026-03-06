Warum Russlands Notenbank die EU verklagt

Russlands Notenbank geht juristisch gegen die Einfrierung russischer Vermögen bei Euroclear vor (Symbolbild). Foto: picture alliance / Sipa USA | Jonathan Raa

In der Mehrheit der EU-Staaten liegen russische Vermögenswerte auf Eis. Die russische Notenbank will das nicht hinnehmen und hat daher Klage gegen die Staatengemeinschaft eingereicht. So stehen die Erfolgsaussichten.