Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kampf um eingefrorene Vermögen: Warum Russlands Notenbank die EU verklagt

Kampf um eingefrorene Vermögen: Warum Russlands Notenbank die EU verklagt

Kampf um eingefrorene Vermögen: Warum Russlands Notenbank die EU verklagt

Russlands Notenbank geht juristisch gegen die Einfrierung russischer Vermögen bei Euroclear vor (Symbolbild).
Russlands Notenbank geht juristisch gegen die Einfrierung russischer Vermögen bei Euroclear vor (Symbolbild).
Russlands Notenbank geht juristisch gegen die Einfrierung russischer Vermögen bei Euroclear vor (Symbolbild). Foto: picture alliance / Sipa USA | Jonathan Raa
JF-Plus Icon Premium Kampf um eingefrorene Vermögen
 

Warum Russlands Notenbank die EU verklagt

In der Mehrheit der EU-Staaten liegen russische Vermögenswerte auf Eis. Die russische Notenbank will das nicht hinnehmen und hat daher Klage gegen die Staatengemeinschaft eingereicht. So stehen die Erfolgsaussichten.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Russlands Notenbank geht juristisch gegen die Einfrierung russischer Vermögen bei Euroclear vor (Symbolbild). Foto: picture alliance / Sipa USA | Jonathan Raa
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles