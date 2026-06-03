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Angriff in Russland: Ukraine gelingt Coup weit hinter der Front

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Die Ukraine kann mit ihren Drohnen tief im russischen Hinterland angreifen.
Die Ukraine kann mit ihren Drohnen tief im russischen Hinterland angreifen.
Die Ukraine kann mit ihren Drohnen tief im russischen Hinterland angreifen. Foto: picture alliance / AP Photo/Efrem Lukatsky | Efrem Lukatsky
JF-Plus Icon Premium Angriff in Russland
 

Ukraine gelingt Coup weit hinter der Front

Die Fronten im Ukrainekrieg verschieben sich nur geringfügig, aber im Luftraum tobt der Raketen- und Drohnenkrieg. In Russland brennen Raffinerien, in Kiew sterben Zivilisten. Ein Prestigeziel gerät wieder in Gefahr. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

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Die Ukraine kann mit ihren Drohnen tief im russischen Hinterland angreifen. Foto: picture alliance / AP Photo/Efrem Lukatsky | Efrem Lukatsky
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