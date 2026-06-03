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Demos als Generalprobe: Blaupause für den AfD-Parteitag

Demos als Generalprobe: Blaupause für den AfD-Parteitag

Demos als Generalprobe: Blaupause für den AfD-Parteitag

Mit der Parole "Gast ist Gewalt" ziehen Klimaradikale durch Hamm.
Mit der Parole "Gast ist Gewalt" ziehen Klimaradikale durch Hamm.
Mit der Parole „Gas ist Gewalt“ ziehen Klimaradikale durch Hamm. Foto: JF
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Blaupause für den AfD-Parteitag

Genervte Anwohner und unzufriedene Linke lautet die Bilanz der Klimaproteste in Hamm. Doch was wie das Ende der Klimaradikalen scheint, ist nur ein Warmlaufen für eine ganz andere Störaktion. Die JF war undercover dabei.

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Mit der Parole „Gas ist Gewalt“ ziehen Klimaradikale durch Hamm. Foto: JF
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