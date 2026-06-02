EU will wehrfähige Ukrainer vom Schutzstatus ausschließen

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BRÜSSEL. Die EU-Staaten haben über eine mögliche Einschränkung des Schutzstatus‘ für Ukrainer im wehrfähigen Alter beraten. Konkret geht es um die Frage, ob diese Flüchtlinge von einer künftigen Verlängerung der Sonderregelung ausgenommen werden könnten. Grundlage ist demnach ein internes Papier des Rates der Europäischen Union.

Die sogenannte Richtlinie über den vorübergehenden Schutz war nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 aktiviert worden. Sie erlaubt Ukrainern, in der Europäischen Union zu leben und zu arbeiten, ohne ein reguläres nationales Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Die Regelung gilt derzeit bis März 2027.

Laut der Plattform Euractiv wird unter den Mitgliedstaaten nun eine Verlängerung bei gleichzeitiger Einschränkung des Anwendungsbereichs diskutiert. Als mögliche Option nennt das Ratspapier demnach den Ausschluss von „Männern im wehrpflichtigen Alter“ sowie von Personen, die die Ukraine nicht auf legalem Weg verlassen haben. Solche Einschränkungen sollen nur für neue Antragsteller gelten. Mehrere Regierungen hätten darauf hingewiesen, dass unter den jüngsten Ankömmlingen ein wachsender Anteil aus Männern im wehrpflichtigen Alter bestehe. Alleine in Deutschland hielten sich derzeit 350.000 Personen dieser Gruppe auf (die JF berichtete).

Ukrainer sollen beim Aufbau des Landes helfen

Eine Überarbeitung liege auch im Interesse der Ukraine, heißt es dem Bericht zufolge. Begründet wird dies mit der Unterstützung des Landes im Krieg gegen Russland und mit dem späteren Wiederaufbau. Die Ukraine kämpft seit längerem mit Personalproblemen in der Armee. Im vergangenen Jahr senkte Kiew das Mobilisierungsalter von 27 auf 25 Jahre und verschärfte zugleich die Regeln zur militärischen Registrierung.

Nach Angaben von Eurostat standen Ende März 2026 insgesamt 4,33 Millionen aus der Ukraine geflohene Menschen in der EU unter vorübergehendem Schutz. Die meisten von ihnen lebten in Deutschland. Dort waren es 1,27 Millionen Personen. Dahinter folgten Polen mit 961.405 und Tschechien mit 379.820 Schutzberechtigten. Erwachsene Männer machten 26,6 Prozent der ukrainischen Schutzberechtigten aus.

Die zuständigen Minister der EU-Staaten wollen das Thema laut Bericht noch in dieser Woche beraten. Eine formelle Verlängerung oder Änderung der Richtlinie müsste von der Europäischen Kommission vorgeschlagen werden. Ein Sprecher der Kommission erklärte dem Portal, die Gespräche mit den Mitgliedstaaten dauerten an. (rr)