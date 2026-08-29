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Verteidigungshaushalt: Warum 930 Milliarden Euro für Rüstung kaum Wachstum bringen

Verteidigungshaushalt: Warum 930 Milliarden Euro für Rüstung kaum Wachstum bringen

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere Mitglieder der Bundesregierung bekommen Drohnen-Technik vorgeführt. Doch die Wachstumseffekte für Rüstungsausgaben verpuffen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere Mitglieder der Bundesregierung bekommen Drohnen-Technik vorgeführt. Doch die Wachstumseffekte für Rüstungsausgaben verpuffen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): bekommt Drohnen-Technik vorgeführt. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Warum 930 Milliarden Euro für Rüstung kaum Wachstum bringen

Drohnen aus Israel, Patriot-Systeme aus den USA und eine anhaltende Unterstützung der Ukraine: Die Aufrüstung ist in vollem Gange, aber der Wachstumseffekt verpufft und künftige Generationen bluten finanziell aus. Eine Analyse.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): bekommt Drohnen-Technik vorgeführt. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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