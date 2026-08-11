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Interview mit Diana Pantschenko: „Ich weiß, dass Selenskyj mich töten will“

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Die ukrainische Journalistin Diana Pantschenko: sagt, Wolodymyr Selenskyj wolle sie töten.
Die ukrainische Journalistin Diana Pantschenko: sagt, Wolodymyr Selenskyj wolle sie töten.
Die ukrainische Journalistin Diana Pantschenko: hat sich den Präsidenten ihres Heimatlandes, Wolodymyr Selenskyj, zum Feind gemacht. Foto: JF-Montage mit KI bearbeitet.
JF-Plus Icon Premium Interview mit Diana Pantschenko
 

„Ich weiß, dass Selenskyj mich töten will“

Im Jahr 2020 war Diana Pantschenko noch Journalistin des Jahres der Ukraine. Jetzt steht sie mit Wolodymyr Selenskyj auf Kriegsfuß. Kritiker werfen ihr „russische Propaganda“ vor. Die JF konfrontiert die Exilantin mit den Vorwürfen.

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Die ukrainische Journalistin Diana Pantschenko: hat sich den Präsidenten ihres Heimatlandes, Wolodymyr Selenskyj, zum Feind gemacht. Foto: JF-Montage mit KI bearbeitet.
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