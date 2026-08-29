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Glashaus-Studie: Grüne hui, AfD pfui? So einseitig berichten die ARD-Tagesthemen

Glashaus-Studie: Grüne hui, AfD pfui? So einseitig berichten die ARD-Tagesthemen

Glashaus-Studie: Grüne hui, AfD pfui? So einseitig berichten die ARD-Tagesthemen

Moderatorin Caren Miosga während ihrer letzten Sendung „Tagesthemen“ im Studio. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg. Juristisch ist die Glashaus-Studie keine Grundlage, um mit dem Rundfunkbeitrag abzurechnen.
Moderatorin Caren Miosga während ihrer letzten Sendung „Tagesthemen“ im Studio. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg. Juristisch ist die Glashaus-Studie keine Grundlage, um mit dem Rundfunkbeitrag abzurechnen.
Moderatorin Caren Miosga während ihrer letzten Sendung „Tagesthemen“ im Studio. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg
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Grüne hui, AfD pfui? So einseitig berichten die ARD-Tagesthemen

Viele Bürger beschweren sich über die Einseitigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Lange gab es aber keine fundierten Daten und Zahlen dazu. Die Berliner Initiative Glashaus Technologies hat deshalb tausende Ausgaben der ARD-„Tagesthemen“ analysiert.

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Moderatorin Caren Miosga während ihrer letzten Sendung „Tagesthemen“ im Studio. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg
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