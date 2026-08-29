Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

GD-Tagung in Magdeburg: Einig, einig, einig für Ulrich Siegmund

GD-Tagung in Magdeburg: Einig, einig, einig für Ulrich Siegmund

GD-Tagung in Magdeburg: Einig, einig, einig für Ulrich Siegmund

AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, bei der Generation Deutschland: Wie ein Star gefeiert. Foto: JF
AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, bei der Generation Deutschland: Wie ein Star gefeiert. Foto: JF
AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, bei der Generation Deutschland: Wie ein Star gefeiert. Foto: JF
JF-Plus Icon Premium GD-Tagung in Magdeburg
 

Einig, einig, einig für Ulrich Siegmund

Bei dem Bundeskongress der Generation Deutschland stiehlt Ulrich Siegmund ganz klar die Show. Fast bis zum Schluss demonstriert die neue AfD-Jugend Geschlossenheit. Die JF war vor Ort.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, bei der Generation Deutschland: Wie ein Star gefeiert. Foto: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles