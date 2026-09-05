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Reisebericht: Lemberg im Krieg – zwischen Raketenbeschuss und einem Glas Wein

Reisebericht: Lemberg im Krieg – zwischen Raketenbeschuss und einem Glas Wein

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Man sieht das Marsfeld in Lemberg – hier werden die gefallenen Soldaten des Ukraine-Kriegs begraben
Man sieht das Marsfeld in Lemberg – hier werden die gefallenen Soldaten des Ukraine-Kriegs begraben
Das Marsfeld in Lemberg: Jedes Grab trägt ein Porträt des gefallenen Soldaten und wird von ukrainischen Flaggen gezeichnet. Foto: JF / Bien
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Lemberg im Krieg – zwischen Raketenbeschuss und einem Glas Wein

Ukraine-Krieg: Lemberg, ganz im Westen des Landes, leidet unter dem Konflikt. Doch trotz Beschuss und Toten bleibt die Stadt entspannt.

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Das Marsfeld in Lemberg: Jedes Grab trägt ein Porträt des gefallenen Soldaten und wird von ukrainischen Flaggen gezeichnet. Foto: JF / Bien
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