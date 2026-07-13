Trans-Influencer ist „feucht“ im Bundestag und sinniert über „Schwänze“

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BERLIN. Der transsexuelle Influencer Avelo hat im Internet mit sexuellen Äußerungen im Bundestag für Aufsehen gesorgt. „Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich Schwanz brauche, mehr als Schwanz mich braucht“, sagte er schluchzend in einem offiziellen Sitzungssaal des Paul-Löbe-Hauses im Deutschen Bundestag. Um als Gast die Sitzungsräume der Ausschüsse zu besuchen, muss grundsätzlich eine Begleitung mit einem gültigen Hausausweis dabei sein.



In einem weiteren Video flüsterte er stöhnend durch das Parlament laufend in das Mikrofon: „Niemand im Bundestag weiß, dass ich im Bundestag derzeit feucht bin.“ Die Videos haben auf den Plattformen Instagram und TikTok insgesamt rund 500.000 Aufrufe.



Die Aufnahmen entstanden offenbar im Rahmen des Parlamentarischen Regenbogenabends der Bundestagsfraktion der Grünen vom Freitag. Avelo trat bei der Veranstaltung für zehn Minuten als Stand-up-Comedian auf. Der Bundestag ließ eine Anfrage der JUNGEN FREIHEIT, ob dieses Auftreten mit der geforderten „Würde des Parlaments“ vereinbar ist und ob die Äußerungen Konsequenzen haben, bisher unbeantwortet.

Im Bundestag über „verfickte M****i“ gesprochen

Während seines Auftritts erzählte er den Gästen, dass er 27 Jahre lang als Mann gelebt habe. „Ich wollte eine verfickte M****i.“ Deswegen habe er einem Mann erlaubt, seinen Penis in sich reinzustecken, und nun habe er eine Vagina. „Und jetzt, dass diese Brötchen wie eine U-Bahn-Station – neue Züge jede fünf bis zehn Minuten –, würde ich sagen, dass: Mission verfickt abgeschlossen.“ Vereinzelt applaudierte das Publikum.

Die Sprecherin für Queerpolitik der Grünenfraktion im Bundestag und Moderatorin des Abends, Nyke Slawik, freute sich darüber, Avelo auf die Bühne zu bitten. Sie selbst war in der Vergangenheit in seinem Podcast „Dusch Lampe“ zu Gast und sprach mit dem Influencer über die Rechte von Transpersonen. Bei dem Regenbogenabend waren auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, sowie ihre Stellvertreterin, Misbah Khan, anwesend.

Trans-Influencer ist „biologische Schlampe“

2024 nahm Avelo an der Fernsehserie „The Voice of Germany“ teil, bei der er sich „als eine sehr freundliche Transe“ präsentieren wollte, sagte er in einem Interview mit „Furios Campus“. Er habe jedoch trotzdem Hass erfahren und sei deswegen zur Comedy gewechselt. „Es ist total scheißegal, ob ich freundlich bin.“ Im Februar 2025 reichte der US-Amerikaner einen Einbürgerungsantrag ein, habe bisher aber keine Rückmeldung erhalten.

Der Trans-Influencer bezeichnet sich selbst regelmäßig in der Öffentlichkeit als „biologische Schlampe“. Diesen Spruch lässt er zudem auf T-Shirts drucken, die er auf seiner Internetseite verkauft. Unter anderem war dies auch der Titel für seine Comedy-Tour im vergangenen Jahr. Seine diesjährige Tour hieß „Alternative für Deutschland“. Auf dem Poster deckt er seine Brust mit einem kleinen Tuch und seinen Genitalbereich mit einem deutschen Pass ab.

27 Jahre lang als Mann gelebt

Avelo wuchs in der Nähe von New York auf. Auf der Plattform TikTok erzählt er, dass er zunächst mit 15 Jahren bekannt machte, dass er schwul sei. Während des Studiums habe er dann damit begonnen, sich als non-binär zu identifizieren und sich zu schminken. 2019 sprach er laut eigenen Angaben mit seinem 34 Jahre älteren Ehemann über eine Transition. Nach ihrer Hochzeit sei er nach Berlin ausgewandert.

Anfang 2022 habe er schließlich damit begonnen, sich öffentlich als Frau zu identifizieren, und begann im März desselben Jahres mit der Hormontherapie. Im August 2023 ließ er sich den Genitalbereich operieren. (mas)