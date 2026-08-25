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Unternehmen im Visier: So will Campact die fulminanten Bilder aus Sachsen-Anhalt unterdrücken

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Von Campact nicht gewollt: Bilder aus Sachsen-Anhalt und von Ulrich Siegmunds Wahlkampf für die AfD gehen derzeit viral.
Von Campact nicht gewollt: Bilder aus Sachsen-Anhalt und von Ulrich Siegmunds Wahlkampf für die AfD gehen derzeit viral.
Nicht gewollt: Bilder aus Sachsen-Anhalt und von Ulrich Siegmunds Wahlkampf für die AfD gehen derzeit viral. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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So will Campact die fulminanten Bilder aus Sachsen-Anhalt unterdrücken

Ulrich Siegmunds Wahlkampf in Sachsen-Anhalt mit zehntausenden Anhängern geht viral – weil unabhängige Medien und Streamer darüber berichten. Die sollen nun ihre Einnahmen verlieren.

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Nicht gewollt: Bilder aus Sachsen-Anhalt und von Ulrich Siegmunds Wahlkampf für die AfD gehen derzeit viral. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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