„Bitte komme mir keiner mit Free Speech“, sagt der Kanzler

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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erneut eine allgemeine Klarnamenpflicht im Internet gefordert. Eine liberale Gesellschaft müsse ihre Bürger „vor falschen Informationen, vor persönlichen Herabsetzungen, vor Diskriminierung“ schützen, sagte Merz beim Empfang für die Gewinner des Bundeswettbewerbs „ Jugend forscht “ am Dienstag in Berlin. Dazu betonte er: „Bitte komme mir keiner mit Free Speech. Das hat mit Free Speech nichts mehr zu tun.“ Bei „Free Speech“ handele es sich um ein bestenfalls libertäres Politikverständnis aus Teilen der USA, das er persönlich nicht teile, so Merz.

„Und bitte komm mir keiner mit Free Speech!“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) P.S.: Und was „falsche Informationen“ sind und was nicht, das möchte der 18-Prozent-Kanzler auch am liebsten selbst entscheiden. pic.twitter.com/7gTLu0yAXf — Petr Bystron (@PetrBystronAfD) September 15, 2026

Ein Teilnehmer von „Jugend forscht“ hatte Merz mit Blick auf eine Klarnamenpflicht gefragt: „Wie lässt sich das vereinen mit Informanten, mit Investigativjournalismus, wenn wir keine Anonymität mehr im Internet vorfinden können?“ Merz antwortete darauf wortreich. Wenn man nicht wissen könne, von wem eine Nachricht stamme, bedrohe das die Demokratie, so der Tenor.

Merz beklagt „Verrohung der Sitten“

Er selbst sei „in der analogen Welt großgeworden“, betonte der Bundeskanzler. Er frage sich hin und wieder, ob „in der digitalen Welt völlig andere Regeln gelten, als wir sie in der analogen Welt hatten“.

Inzwischen könne sich jeder „in der digitalen Welt mit Synonym, mit Abkürzungen, mit Fantasienamen austoben“, monierte Merz. „Und wir haben enorme Schwierigkeiten, überhaupt mehr zu klären, wer ist dafür verantwortlich? Sind das die Plattformen oder sind das die Urheber selbst? Und wenn ja, wer sind die Urheber eigentlich?“

Zwar gebe es Argumente dafür, im Internet anonym bleiben zu wollen, jedoch besorge ihn die „Verrohung der Sitten“ sowie von Bots generierte Nachrichten.