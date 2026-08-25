Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Islamistenregime: Taliban in der Zwickmühle

Islamistenregime: Taliban in der Zwickmühle

Islamistenregime: Taliban in der Zwickmühle

Taliban feiern in Kabul ihre Machtübernahme in Afghanistan vor fünf Jahren.
Taliban feiern in Kabul ihre Machtübernahme in Afghanistan vor fünf Jahren.
Taliban feiern in Kabul ihre Machtübernahme in Afghanistan vor fünf Jahren. Foto: picture alliance / Anadolu | Hafizullah Habib
JF-Plus Icon Premium Islamistenregime
 

Taliban in der Zwickmühle

Fünf Jahre nach ihrer Rückkehr an die Macht präsentieren sich die Taliban als unangefochtene Herrscher Afghanistans. Doch hinter der demonstrativen Stabilität wächst der Druck.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Taliban feiern in Kabul ihre Machtübernahme in Afghanistan vor fünf Jahren. Foto: picture alliance / Anadolu | Hafizullah Habib
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles