Wie die U16-Wahlen in Berlin ausgingen

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BERLIN. Die Linkspartei hat die Unter-16-Wahlen in Berlin mit 32,8 Prozent klar gewonnen. Auf Platz zwei landeten die Grünen mit 20,9 Prozent vor der SPD, die 11,9 Prozent erreichte. Die CDU kam auf 8,3 Prozent und liegt damit nur knapp vor der Tierschutzpartei mit 7,7 Prozent. Die AfD erreichte 5,8 Prozent, die Sonstigen 12,6 Prozent.

Unter den Sonstigen kamen die FDP (3,3 Prozent), Volt (2,7 Prozent), das BSW (2,3 Prozent) und die Satire-Gruppierung „Die Partei“ mit zwei Prozent auf nennenswerte Ergebnisse. Insgesamt beteiligten sich laut dem Verein „Landeskompetenzzentrum für Beteiligung und Demokratiebildung in der Kinder- & Jugendhilfe“ 39.374 Minderjährige an der Abstimmung. 1.290 Stimmen waren ungültig. Bei der Abstimmung waren ausnahmslos alle Schüler, egal welchen Alters oder welcher Nationalität, wahlberechtigt. Die Abstimmung ist nicht repräsentativ.

Enges Rennen in der Hauptstadt

Laut der jüngsten Insa-Umfrage im Auftrag der Bild liefern sich CDU (20 Prozent), Linkspartei (20 Prozent) und AfD (18 Prozent) derzeit ein enges Rennen um den Spitzenplatz. Dahinter folgen die Grünen mit 16 Prozent und die SPD mit 12 Prozent. Auch das BSW wäre im nächsten Abgeordnetenhaus vertreten und kommt auf fünf Prozent. Damit gäbe es eine Mehrheit für CDU, SPD und Grüne, aber auch für ein Linksbündnis aus Linkspartei, Grünen und SPD.

Auch bei den vergangenen Schülerwahlen in Sachsen-Anhalt lag die Linkspartei vorne. Dort kamen die Sozialisten auf 31 Prozent, gefolgt von der AfD mit 22,1 Prozent. Auf dem dritten Platz landeten die Grünen mit 12,7 Prozent vor SPD (8,7 Prozent) und CDU (6,6 Prozent). Insgesamt nahmen in dem Bundesland 3.123 Schüler teil, 93 Stimmen waren ungültig.

Bei den Erstwählern lag die AfD am Wahltag laut den Demoskopen dann allerdings deutlich vorn. Dort kam sie auf 40 Prozent, die Linkspartei auf 15 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent und die SPD auf neun Prozent. Das BSW lag mit sieben Prozent vor CDU (fünf Prozent) und FDP (zwei Prozent). (ho)