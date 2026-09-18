Schwuler Rapper sorgt mit obszönem Video im Bundestag für Aufsehen

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BERLIN. Der Musiker Baran Kok hat im Bundestag mit einem Abgeordneten der Linkspartei über sexuelle Praktiken gesprochen. „Splish, splash, geh’ aufs Klo und fick’ ihn fast“, sagte er in ein Mikrofon im Fraktionssaal der Linkspartei und ergänzte: „Ich bin schwul.“

Unterwegs war er mit dem Abgeordneten und queerpolitischen Sprecher der Linkspartei im Bundestag, Maik Brückner. „Man hat ja ständig irgendwelche rechtsextremen Politiker, die dann halt auf so ’ner schwulen Sexparty mit Drogen erwischt werden“, erzählte der Politiker, während er mit dem Musiker durch die Flure des Bundestages lief. Damit spielte er mutmaßlich auf das vor wenigen Wochen aufgekommene Gerüchte an, dass der frühere Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) dabei gesehen worden sein soll, wie er auf einer Feier Drogen durch die Nase gezogen hätte. Das erzählte zumindest Jean Diederich, der als Rapper unter dem Namen „Ski Aggu“ auftritt. Inzwischen erhob Spahn Anzeige wegen Verleumdung gegen Diederich.

Baran Kok leitete daraufhin ab, dass die, „die am meisten bellen, immer die sind, die am Ende gay sind oder selber irgendetwas haben“. Brückner denke sich bei allen von der AfD, die gegen „queere“ Menschen „hetzen“, dass sie selbst „queer“ seien. Der Rapper fügte an diese Menschen gerichtet hinzu: „Du lutscht Schwänze! Wir lutschen das Gleiche auch! Du und ich, wir sind gleich, eigentlich. Ich komm nur darauf klar und du nicht!“ Ein Video des Auftritts erreichte auf Instagram mehr als 100.000 Aufrufe.

Rapper stammt aus Istanbul

Der Rapper, dessen bürgerlicher Name unbekannt ist, ist Kurde und wurde in Istanbul geboren. Aufgewachsen ist er in Freiburg im Breisgau und zog 2022 nach Berlin.

Er gilt als einer der ersten Rapper in Deutschland, der sich als homosexuell outete. In seinen Texten behandelt er sexuelle Themen. „Kok“, also der zweite Teil seines Künstlernamens, bedeutet auf Türkisch „Koks“.

Baran Kok im Saal des Europaausschusses im Bundestag

Weiter besuchte er zusammen mit dem Abgeordneten der Linkspartei den Saal des Europaausschusses. Dort schaltete Baran Kok ein Mikrofon an und stöhnte in dieses. Als sie durch die Tiefgarage liefen, sagte der Musiker, dass dort „gefickt“ werde. „Sorry – like someone got his dick sucked here 100 Prozent.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Maik Brückner (@maikbrueckner)



Auf einer Dachterrasse spaßten beide darüber, wie im Bundestag Abgeordnete arbeiten. „Alter! Maik, wenn ich hier arbeiten würde: I would be here all the time! Smoking and so – Arbeiten natürlich auch!“ Daraufhin imitierten beide, wie sie auf einer Tastatur tippten, Brückner synchronisierte diese auch. „Mails tippi, tippi, senden, senden!“

Nicht der erste obszöne Auftritt im Bundestag

Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Erst im Juli sorgte der transsexuelle Influencer Avelo im Internet mit sexuellen Äußerungen im Bundestag für Aufsehen (JF berichtete). „Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich Schwanz brauche, mehr als Schwanz mich braucht“, sagte er schluchzend in einem offiziellen Sitzungssaal des Paul-Löbe-Hauses. In einem weiteren Video flüsterte er stöhnend durch das Parlament laufend in das Mikrofon: „Niemand im Bundestag weiß, dass ich im Bundestag derzeit feucht bin.“ Die Videos haben auf den Plattformen Instagram und TikTok insgesamt rund 500.000 Aufrufe.

Die Aufnahmen entstanden offenbar im Rahmen des Parlamentarischen Regenbogenabends der Bundestagsfraktion der Grünen vom Freitag. Avelo trat bei der Veranstaltung für zehn Minuten als Stand-up-Comedian auf. Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bat daraufhin die Bundestagsverwaltung darum, gemeinsam mit der Grünen-Fraktiondie Vorgänge gründlich aufzuarbeiten (JF berichtete). (mas)