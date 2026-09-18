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Skandal in Frankfurt: Wenn der Kommunalpolitiker Migranten schleust – und einen guten Draht zur SPD hat

Skandal in Frankfurt: Wenn der Kommunalpolitiker Migranten schleust – und einen guten Draht zur SPD hat

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Ein Urteil des Amtsgerichts und der Frankfurter Römer vor SPD-rotem Hintergrund
Ein Urteil des Amtsgerichts und der Frankfurter Römer vor SPD-rotem Hintergrund
Der Frankfurter Römer und ein Urteil des Amtsgerichts: Was wusste die SPD? Foto: Urteil Amtsgericht Frankfurt / KI
JF-Plus Icon Premium Skandal in Frankfurt
 

Wenn der Kommunalpolitiker Migranten schleust – und einen guten Draht zur SPD hat

In Frankfurt baut ein indischstämmiger Unternehmer Kontakte zur SPD auf und wird selbst kommunalpolitisch aktiv. Das Problem: Der Mann ist Intensivstraftäter – und nun auch wegen Ausländerschleusung verurteilt. Eine Geschichte von sozialdemokratischem Filz.

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Der Frankfurter Römer und ein Urteil des Amtsgerichts: Was wusste die SPD? Foto: Urteil Amtsgericht Frankfurt / KI
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