Obszöner Auftritt von Trans-Influencer im Bundestag hat juristisches Nachspiel

Anzeige

BERLIN. Nachdem die Trans-Influencerin Avelo im Bundestag mit obszönen Videos für Aufruhr gesorgt hatte (JF berichtete), wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Das erfuhr die JUNGE FREIHEIT aus Kreisen der Bundestagsverwaltung.

Avelo veröffentlichte im Juli zwei Videos aus dem Bundestag im Rahmen des Parlamentarischen Regenbogenabends der Fraktion der Grünen, wo sie für zehn Minuten als Stand-up-Comedian auftrat. „Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich Schwanz brauche, mehr als Schwanz mich braucht“, sagte er schluchzend in einem offiziellen Sitzungssaal des Paul-Löbe-Hauses im Deutschen Bundestag.

In einem weiteren Video flüsterte Avelo stöhnend durch das Parlament laufend in das Mikrofon: „Niemand im Bundestag weiß, dass ich im Bundestag derzeit feucht bin.“ Die Videos hatten auf den Plattformen Instagram und TikTok insgesamt rund 500.000 Aufrufe.

Avelos Auftritt im Bundestag

Während seines Auftritts erzählte er den Gästen, dass er 27 Jahre lang als Mann gelebt habe. „Ich wollte eine verfickte M****i.“ Deswegen habe er einem Mann erlaubt, seinen Penis in sich reinzustecken, und nun habe er eine Vagina. „Und jetzt, dass diese Brötchen wie eine U-Bahn-Station – neue Züge jede fünf bis zehn Minuten –, würde ich sagen, dass: Mission verfickt abgeschlossen.“ Vereinzelt applaudierte das Publikum.

Mit diesen beiden Videos aus dem Bundestag sorgte der Influencer Avelo im Internet für Aufsehen. Inzwischen sind die beiden Videos nicht mehr auf seinem Instagram- und TikTok-Konto zu finden. pic.twitter.com/j9Dlz5zLCO — M. Siemens (@ma_siemens) July 14, 2026



Die Sprecherin für Queerpolitik der Grünenfraktion im Bundestag und Moderatorin des Abends, Nyke Slawik, freute sich darüber, Avelo auf die Bühne zu bitten. Sie selbst war in der Vergangenheit in seinem Podcast „Dusch Lampe“ zu Gast und sprach mit dem Influencer über die Rechte von Transpersonen. Bei dem Regenbogenabend waren auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, sowie ihre Stellvertreterin, Misbah Khan, anwesend.

Klöckner kündigte Aufarbeitung an

Nachdem die Videos durch das Internet kursiert waren, reagierte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Sie bat die Bundestagsverwaltung darum, gemeinsam mit der Fraktion der Grünen die Vorgänge hinsichtlich des Parlamentarischen Regenbogenabends gründlich aufzuarbeiten (JF berichtete).



In einem Podcast sagte Avelo, dass sie die Aufnahmen nicht bereue. Aber nach einem wütenden Anruf von einer nicht näher benannten Person hätte sie die beiden Videos gelöscht. (mas)