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JF-Exklusiv: Klöckner empört über obszönes Linkspartei-Video

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Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU): Wie die JF aus dem Umfeld der Bundestagspräsidentin erfuhr, wird das Video aus ihrer Sicht der Würde der Institution nicht gerecht. Fotos: picture alliance / Marco Bader | Marco Bader /// Screenshot JF
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU): Wie die JF aus dem Umfeld der Bundestagspräsidentin erfuhr, wird das Video aus ihrer Sicht der Würde der Institution nicht gerecht. Fotos: picture alliance / Marco Bader | Marco Bader /// Screenshot JF
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU): Wie die JF aus dem Umfeld der Bundestagspräsidentin erfuhr, wird das Video aus ihrer Sicht der Würde der Institution nicht gerecht. Fotos: picture alliance / Marco Bader | Marco Bader /// Screenshot JF
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Klöckner empört über obszönes Linkspartei-Video

Der Abgeordnete der Linkspartei Brückner veröffentlicht ein obszönes Video mit dem Rapper Baron Kok aus dem Bundestag. Parlamentspräsidentin Klöckner ist darüber alles andere als amüsiert, erfuhr die JUNGE FREIHEIT.

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