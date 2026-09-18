15 Millionen Euro Schaden bei deutscher Entwicklungshilfe im Jemen

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BERLIN. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat ihre Untersuchungen zu einem Betrugsfall im Jemen abgeschlossen. Drei von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG vorgenommene Sonderprüfungen beziffern den entstandenen Schaden auf rund 15 Millionen Euro. Eine Million Euro entfällt demnach auf konkrete Betrugshandlungen durch einheimische Beschäftigte.

Weitere 14 Millionen Euro verbucht die GIZ als Schaden durch Verstöße gegen die kaufmännische Sorgfaltspflicht. Bei diesen Ausgaben lässt sich nicht mehr ausreichend belegen, ob das Geld ordnungsgemäß verwendet wurde.

So fehlten bei Vergabeverfahren vorgeschriebene Vergleichsangebote. Für angeblich abgehaltene Seminare konnten keine Teilnehmerlisten vorgelegt werden. Damit steht der Verdacht im Raum, dass zumindest ein Teil dieser Veranstaltungen nie stattgefunden hat. Andere Nachweise sollen vernichtet worden sein, damit sie nicht in die Hände der islamistischen Huthi-Miliz fallen. Die GIZ führt im Auftrag der Bundesregierung Entwicklungsprojekte im Ausland durch. Im Jahr 2025 belief sich ihr Geschäftsvolumen nach eigenen Angaben auf knapp vier Milliarden Euro. Allein 3,2 Milliarden Euro kamen einschließlich Kofinanzierungen aus dem Bundesentwicklungsministerium.

Hinweise auf den Betrug gab es bereits 2022

Erste Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Jemen lagen der GIZ bereits 2022 vor. Einheimische Mitarbeiter sollen unter anderem falsche Abrechnungen für Treibstoff eingereicht, Wechselkurse manipuliert und Aufträge ohne ordnungsgemäße Vergabeverfahren erteilt haben. Intern war von zahlreichen gefälschten Rechnungen und einer hohen kriminellen Energie die Rede.

Beteiligte Mitarbeiter wurden freigestellt. Darunter befanden sich laut dem Bericht zahlreiche Jemeniten und eine deutsche Staatsbürgerin. Die Kontrolle der Projekte war offenbar besonders schwierig, weil die GIZ im Jemen seit 2014 mit einer sogenannten Fernsteuerung arbeitete. Deutsche Mitarbeiter befanden sich nicht vor Ort. Die praktische Abwicklung lag weitgehend in den Händen des einheimischen Personals.

GIZ-Vorstandssprecher Thorsten Schäfer-Gümbel räumte nun Schwachstellen dieses Systems ein. Die Organisation habe ihre Kontrollen verschärft und wolle Risiko- sowie Hochrisikoländer künftig jährlich überprüfen. Zudem sollen Beschäftigte in besonders sensiblen kaufmännischen Positionen häufiger wechseln und Arbeitsabläufe stärker digitalisiert werden.

Aufsichtsrat erfuhr spät von der Schadenshöhe

Ungeklärt bleibt, warum der Aufsichtsrat erst im Sommer 2026 über den erwarteten zweistelligen Millionenschaden informiert wurde. Nach Angaben eines Insiders lagen dem Projektteam bereits 2023 entsprechende Schätzungen vor. Teile der Leitungsebene sollen spätestens im Frühjahr 2025 davon gewusst haben. Auch die Bundesregierung habe Hinweise erhalten.

Die GIZ weist den Verdacht zurück, ihr Vorstand habe gegen seine Informationspflichten verstoßen. Der Aufsichtsrat sei laufend über die Vorgänge unterrichtet worden. Warum ihm die Höhe des möglichen Schadens erst Jahre nach den ersten Hinweisen mitgeteilt wurde, beantwortet das jedoch nicht.

Die Rückforderungen will die GIZ nach eigenen Angaben aus ihren Rücklagen begleichen. Der Bundeshaushalt werde dadurch nicht zusätzlich belastet. Schäfer-Gümbel hatte allerdings zuvor eingeräumt, dass auch diese Rücklagen „im Wesentlichen“ aus Steuergeld gebildet wurden. Damit taucht der Millionenschaden zwar möglicherweise nicht als neuer Posten im Bundeshaushalt auf. Bezahlt wird er dennoch überwiegend mit Geld der Steuerzahler. (rr)