Spritpreiskakophonie

Anzeige

Beim Zerreden von politischen Problemen und Lösungen macht unserer politischen Klasse so schnell keiner etwas vor – nicht anders bei den explodierenden Spritpreisen. Italien schafft die verhasste Kfz-Steuer für Millionen kleinere Fahrzeuge ein ganzes Jahr lang ab (JF berichtete), die Niederlande, Österreich, Spanien, Rumänien und etliche andere senken die Steuern auf Kraftstoffe, Irland legt dazu auch noch die CO2-Luftaufgabe erst mal auf Eis, Frankreich zahlt Geringverdienern direkte Beihilfen. Und Deutschland? Diskutiert in einer wilden Kakophonie mehr oder minder brauchbarer, wirkungsloser oder komplett untauglicher Vorschläge.

Wäre da nicht das Damoklesschwert neuer Wahlniederlagen am kommenden Wochenende, hätten die Klingbeil-Merz-Regierung und ihre Kompetenzsimulanten wohl nicht einmal gemerkt, dass es da ein Problem gibt, wenn der Kraftstoff an der Tanke über die einstige grüne Wunschmarke von fünf Mark pro Liter Benzin oder Diesel klettert (JF berichtete).

Sollen sich die Leute halt Elektrokarren kaufen und mit den höchsten Strompreisen aller Industriestaaten füttern, knurrt der SPD-Umweltminister Carsten Schneider. Und verrät damit immerhin schon, dass die hohen Spritpreise als Mittel der planwirtschaftlichen Volksumerziehung politisch nicht nur in Kauf genommen, sondern vielmehr gewollt und erwünscht sind.

Mehr Steuern und mehr Almosen ist die SPD-Antwort

Freilich wird auch der schafgeduldigste Untertan irgendwann störrisch, wenn er zu schnell und gar zu offensichtlich abgekocht und ausgenommen wird. Also muss, jedenfalls bis zu den Wahlen, so getan werden, als wolle man den Bürgern etwas Gutes tun. Und was wäre dafür besser geeignet als ein ganzes Bündel halbgarer und widersprüchlicher Vorschläge, die dann so lange zerredet werden, bis der Wahltag vorbei ist und die Bürger sich notgedrungen auch mit der neuesten Abkassierrunde arrangiert haben.

Da wollen die einen die Umsatzsteuer auf Kraftstoffe senken, natürlich nur vorübergehend. Für den Endverbraucher würde der Sprit damit tatsächlich billiger. Logistiker und Spediteure, die unter dem abermals gestiegenen Kostendruck zusammenbrechen, hätten allerdings nichts davon, denn für gewerbliche Kraftfahrer ist die Umsatzsteuer auf Treibstoff ein durchlaufender Posten.

Der Bundesfinanzminister packt bei der Gelegenheit eine seiner Lieblingsideen auf den Tisch: eine „Übergewinnsteuer“ gegen die bösen Mineralölkonzerne. Zwar weiß keiner so genau, was ein „Übergewinn“ ist und wie man ihn bestimmen soll, aber Lars Klingbeil verspricht, dass von den zusätzlich abkassierten Steuern ein kleiner Teil dann tatsächlich den Bürgern zurückgegeben wird. Irgendwann mal, an jene, die bis dahin überlebt haben. So wie Robert Habecks „Klimageld“, von dem allerdings auch noch keiner was gesehen hat. Mehr Steuern, mehr Schulden und mehr Almosen-Umverteilung sind aber nun mal die einzige Problemlösung, die ein Sozi so kennt.

Steuern machen 60 Prozent des Spritpreises

Sonst noch im Angebot: Spritpreisbremse, Spritpreisbremse und andere Klassiker der sozialistischen Preiskontrolle, oder gleich Direktzahlungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen. Die müssten dafür lediglich dem Staat ihre Kontoverbindung überlassen. Nur zu ihrem Besten, versteht sich.

Für dieses bürokratische Umverteilungsungetüm erwärmen sich sogar sogenannte „Top-Ökonomen“, die bislang als eher marktwirtschaftlich orientiert galten. Denn Steuersenkungen kämen ja auch jenen zugute, die sich die hohen Kraftstoffpreise noch leisten könnten. Als wäre das Abkassieren derer, die nicht so schnell in die Knie gehen, irgendwie moralischer. Dass hohe Kraftstoffpreise der gesamten Wirtschaft schaden und alle Preise hochtreiben, weil in einer arbeitsteiligen Industriegesellschaft nichts ohne den Einsatz von Energie und Transport geschieht, kommt in dieser Milchökonomenrechnung schon gleich gar nicht erst vor.

„Der Staat ist keine Zapfsäule“, doziert die einst wirtschaftsliberale Frankfurter Allgemeine Zeitung naseweis. Das stimmt sogar: Er ist eine gigantische Melkmaschine. Der Steueranteil am Tankstellenpreis von Benzin und Diesel beträgt in Deutschland mehr als 60 Prozent. Im europäischen Vergleich ist das ein ziemlich einsamer Spitzenwert.

Es braucht eine andere Regierung

Von einem „Marktpreis“ kann bei so einem Staatsanteil keine Rede sein. Die Ermahnungen pseudoliberaler Ökonomen, der Markt steuere nun mal über den Preis den Konsum knapper Güter, weswegen die Konsumenten eben ihr Konsumverhalten anpassen sollten, statt nach dem Staat zu rufen, gehen deshalb ins Leere: Im Reich der Planwirtschaft von Energie- und Verkehrswende sind Kraftstoff- und Energiepreise politische Preise, die Bürger und Wirtschaft durch Abkassieren lenken und dressieren sollen.

Was tatsächlich geschehen müsste, um Bürger und arbeitende Bevölkerung durch niedrigere Kraftstoff- und Energiepreise dauerhaft zu entlasten und der Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit zurückzugeben, ist so offensichtlich, dass es in den Scheindebatten der etablierten Politik und ihrer medialen Wasserträger gar nicht erst vorkommt: Die CO2-Luftsteuer abschaffen und die Energiesteuern auf das EU-Minimum absenken. Dann würden auch die Kraftstoffpreise rasch auf das Niveau der europäischen Nachbarländer zurückgehen, in welche die Glückspilze mit grenznahem Wohnsitz heute schon zum Tanken fahren.

Dafür allerdings müssten die Deutschen sich schon eine andere Regierung wählen, die darauf verzichtet, ihr Geld mit vollen Händen für ideologische Luftschlösser, Sinnlos-Projekte und Geschenke an die ganze Welt aus dem Fenster zu werfen. Von denen, die die Staatsfinanzen in die Grütze gefahren haben, ist nichts zu erwarten – schon gar nicht eine schnelle und dauerhafte Entlastung von konfiskatorischen Energiekosten.