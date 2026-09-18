Der Protest für Lebensschutz verstummt

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Mit der Reform des Abtreibungsstrafrechts am 22. Juni 1976 wurde in Deutschland die Tötung ungeborener Kinder legalisiert. Mit dieser Reform wurde auch eine Meldepflicht eingeführt. Ärzte und Krankenhäuser müssen dem Statistischen Bundesamt die Schwangerschaftsabbrüche melden. Seit 1977 gibt es die Abtreibungsstatistik. Auch die DDR, die den Schwangerschaftsabbruch schon 1972 legalisierte, hatte eine Abtreibungsstatistik. In den vergangenen Jahren pendelten die jährlichen Abtreibungszahlen um die 100.000. Zusammengefasst verzeichnen die Statistiken in Deutschland bis zum 31. März 2026 6.822.080 und bis Ende Juni 2026 rund 6,84 Millionen Abtreibungen. Hinzu kommt eine Dunkelziffer in vergleichbarer Höhe.

Dass die Zahlen des Statistischen Bundesamtes bis zur letzten Reform der Paragraphen 218ff. des Strafgesetzbuches 1995 die Realität nicht spiegelten, erklärte das Statistische Bundesamt in den achtziger Jahren regelmäßig selbst. Viele Ärzte würden die Meldepflicht missachten. Allein die Abrechnungsstatistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wies für Abtreibungen in den Achtzigern immer deutlich höhere Zahlen aus. Hinzugezählt werden müssen privat, unter falschen Ziffern abgerechnete oder im Ausland durchgeführte Abtreibungen. Entsprechen schon die offiziell gemeldeten Abtreibungszahlen von 1977 bis 2026 der Einwohnerzahl Hessens plus Bremens, so entspricht die Gesamtzahl der getöteten Kinder in dem halben Jahrhundert seit der Legalisierung der Abtreibung der Einwohnerzahl Bayerns.

Die Stimmen, die gegen diesen Skandal protestieren oder die auch nur wagen, die Abtreibungen einen Skandal zu nennen, sind in den vergangenen Jahren weniger geworden. Gäbe es nicht den Bundesverband Lebensrecht und die jährlichen Märsche für das Leben in Berlin, Köln und München, wären sie weithin verstummt. Das war in den siebziger Jahren noch anders. Bischöfe und Zentralkomitee der deutschen Katholiken kämpften damals noch gemeinsam gegen die Tötung ungeborener Kinder. Die katholischen Bischöfe hatten schon im Mai 1976 vor der Reform gewarnt: „Diese Regelung erschüttert das Fundament unseres Rechtsstaates, sie zerstört das sittliche Bewusstsein und macht die Gesellschaft nicht menschlicher, sondern unmenschlicher“.

Bischöfliche Grußworte können keine Teilnahme ersetzen

Gewiss, kein katholischer Bischof in Deutschland würde sich heute von dieser Warnung distanzieren, aber sie laut auszusprechen und ihr gemäß an einem der Märsche für das Leben teilzunehmen, gilt ihnen als nicht zeitgemäß. Während sich beim Londoner „Marsch für das Leben“ am 5. September dieses Jahres 15 katholische Bischöfe beteiligten und auch beim jährlichen „Marsch für das Leben“ in Washington viele Bischöfe keine Scheu haben mitzugehen, lassen die deutschen Bischöfe beim „Marsch für das Leben“ in Berlin meist Bischof Rudolf Voderholzer von Regensburg und die Weihbischöfe Graf (Regensburg), Wörner (Augsburg), Heinrich (Berlin) und Schwaderlapp (Köln) allein.

Bischöfliche Grußworte sind schön, können aber eine persönliche Teilnahme nicht ersetzen. Das Schweigen der meisten der rund 70 Bischöfe ist fatal. Ihre Sorge, sie könnten sich mit den Falschen verbünden, ist unbegründet.

Noch dramatischer ist das Verstummen des organisierten Laienkatholizismus. Beim Freiburger Katholikentag am 17. September 1978 hatte der damalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, der am 8. Juni 2026 verstorbene Hans Maier, aufgrund der Veröffentlichung der Abtreibungszahlen für 1977 (54.309) noch gerufen: „In einem reichen Land werden jährlich einige zehntausend Kinder bereits im Mutterleib getötet, weil sie unerwünscht sind. (…) Wir dürfen dies nicht länger hinnehmen. Wir müssen den Zorn wieder lernen gegen diese Dinge, die Empörung gegen Ungerechtigkeit, Bequemlichkeit und Selbstsucht. Ein Volk, das sich nicht mehr empören kann, ist verloren.“

Angesichts solcher Warnungen wäre das Verstummen besser gewesen

Die heutige Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, verteidigt hingegen das deutsche Abtreibungsstrafrecht („Der Paragraph 218a StGB hat sich bewährt“) und den von diesem Zentralkomitee gegründeten Verein „Donum Vitae“, der gegen die päpstliche Anweisung in seinen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen weiterhin den Beratungsschein ausstellt, der für den Arzt die Abtreibung in eine medizinische Dienstleistung verwandelt und für die Schwangere eine straflose Abtreibung ermöglicht.

Stetter-Karp hat sich im Juli 2022 sogar dafür eingesetzt, „sicherzustellen, dass der medizinische Eingriff eines Schwangerschaftsabbruchs flächendeckend ermöglicht wird“, und die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands forderte im Juni 2026, Abtreibungen auch in katholischen Krankenhäusern zuzulassen. Wie ein Echo der Verleumdungen der Antifa-Bewegung klang ihre Warnung vor „fundamentalistischen und demokratiefeindlichen Instrumentalisierungen des Themas“. Angesichts solcher Warnungen und Forderungen wäre das Verstummen besser gewesen.

Der Bundesverband Lebensrecht (BVL) ist angesichts solcher Entwicklungen in der Gesellschaft und selbst im Laienkatholizismus ein Licht am Horizont. Er organisiert den „Marsch für das Leben“, dieses Jahr am kommenden Samstag (19. September) in Berlin und Köln. Seine 15 Mitgliedsverbände eint der Wille, denen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, Schwangeren in schwierigen Situationen nicht mit Drohungen zu begegnen, sondern ihnen Wege zu zeigen, die sie ermutigen, Ja zum Kind zu sagen und ihnen praktische Hilfen anzubieten.

Dem Lebensschutzengagement gebührt Dank und Anerkennung

Um nur auf einige der Mitgliedsverbände einen Blick zu werfen: Die Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) hat sich im März 2026 große Verdienste erworben bei der Aufklärung über die Probleme der Leihmutterschaft. Sie bietet mit ihrem Beratungsdienst VitaL, wie auch Pro Femina, Schwangeren einen Beratungsdienst ohne Beratungsschein an. Beide helfen auch Frauen, die abgetrieben haben und Hilfe suchen. Der Verein Ärzte für das Leben hilft Medizinern in schwierigen Fragen ihres Berufs, das Leben zu schützen.

Die Christdemokraten für das Leben (CDL) und die Juristenvereinigung Lebensrecht (JVL) helfen in politischen und legislativen Debatten um den Schutz des Lebens, die Fundamente des demokratischen Rechtsstaates sowie des Grundgesetzes zu beachten. Diesem ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Engagement gebührt Dank und Anerkennung.

Aus der JF-Ausgabe 39/26