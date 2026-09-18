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Drohung mit Bundeszwang: Wird Philipp Amthor Sachsen-Anhalt als Bundeskommissar regieren?

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Philipp Amthor (CDU, links) statt Ulrich Siegmund (AfD)? Bundeskommissar für Sachsen-Anhalt im Falle des Bundeszwanges.
Philipp Amthor (CDU, links) statt Ulrich Siegmund (AfD)? Bundeskommissar für Sachsen-Anhalt im Falle des Bundeszwanges.
Philipp Amthor (CDU, links) statt Ulrich Siegmund (AfD)? Bundeskommissar für Sachsen-Anhalt im Falle des Bundeszwanges. Fotos: picture alliance/dpa (2) | Britta Pedersen & Matthias Bein
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Wird Philipp Amthor Sachsen-Anhalt als Bundeskommissar regieren?

Um eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt zu verhindern, erfolgt der Ruf nach dem Bundeszwang – auch von Kanzler Merz. Der Bundeskommissar, der dann die Amtsgeschäfte des Ministerpräsidenten führt, wäre Staatsminister Amthor.

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Philipp Amthor (CDU, links) statt Ulrich Siegmund (AfD)? Bundeskommissar für Sachsen-Anhalt im Falle des Bundeszwanges. Fotos: picture alliance/dpa (2) | Britta Pedersen & Matthias Bein
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