Michael Kyrath: „Der Staat hält sich nicht an seine eigenen Gesetze“

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Michael Kyrath trägt das wohl schrecklichste Schicksal, das ein Mensch erleiden kann: Im Januar 2023 ermordet ein 19jähriger staatenloser Palästinenser seine 17jährige Tochter Ann-Marie und ihren Freund Danny. Inzwischen engagiert sich Kyrath in der Opferhilfe und organisiert Gedenk-Kundgebungen für die Opfer der Massenmigration. Sein Verein „Trauerwache Deutschland“ organisiert diese regelmäßig. Die nächste Trauerwache soll am Samstag, den 19. September um 14 Uhr am Römerberg in Frankfurt am Main stattfinden. Die JUNGE FREIHEIT hat mit Kyrath gesprochen.

Das ganze Video finden Sie hier: