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Trauerwache am Samstag in Frankfurt: Michael Kyrath: „Der Staat hält sich nicht an seine eigenen Gesetze“

Trauerwache am Samstag in Frankfurt: Michael Kyrath: „Der Staat hält sich nicht an seine eigenen Gesetze“

Trauerwache am Samstag in Frankfurt: Michael Kyrath: „Der Staat hält sich nicht an seine eigenen Gesetze“

Das Bild zeigt Michael Kyrath.
Das Bild zeigt Michael Kyrath.
Die verstorbene Ann-Marie Kyrath und ihr Vater Michael: Den Opfern ein Gesicht geben. Fotos: JF
Trauerwache am Samstag in Frankfurt
 

Michael Kyrath: „Der Staat hält sich nicht an seine eigenen Gesetze“

Michael Kyraths Tochter wird im Januar 2023 zusammen mit ihrem Freund Danny von einem Palästinenser in einem Regionalzug ermordet. Seitdem engagiert sich Kyrath in der Opferhilfe. Die JF hat mit ihm gesprochen.
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Michael Kyrath trägt das wohl schrecklichste Schicksal, das ein Mensch erleiden kann: Im Januar 2023 ermordet ein 19jähriger staatenloser Palästinenser seine 17jährige Tochter Ann-Marie und ihren Freund Danny. Inzwischen engagiert sich Kyrath in der Opferhilfe und organisiert Gedenk-Kundgebungen für die Opfer der Massenmigration. Sein Verein „Trauerwache Deutschland“ organisiert diese regelmäßig. Die nächste Trauerwache soll am Samstag, den 19. September um 14 Uhr am Römerberg in Frankfurt am Main stattfinden. Die JUNGE FREIHEIT hat mit Kyrath gesprochen.

Das ganze Video finden Sie hier:

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Die verstorbene Ann-Marie Kyrath und ihr Vater Michael: Den Opfern ein Gesicht geben. Fotos: JF
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